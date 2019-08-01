Роскачество и Минпромторг решили разработать единый государственный стандарт школьной формы. Пока это только проект, но, по заявлениям ведомств, утвердить его собираются уже в следующем году — 2019.08.19

В сравнении с ныне существующими ГОСТами, требования будут повышены. Например, верхняя часть и подкладка непременно должны быть воздухо- и влагопроницаемы. Это, по словам специалистов, поможет избежать «эффекта скафандра», который неизбежен при синтетическом материале. Но вот что поможет родителям не разориться, собирая детей в школу, в ведомстве не уточняют. Детская одежда и так недешевая, а полностью натуральная будет стоить ещё дороже. Инициатива уже вызвала полемику среди экспертов. Одни предлагают ограничиться разработкой школьного дресс-кода, другие — стандартов на ткани и фурнитуру. Главное — должна быть какая-то альтернатива. В общем, задача у Роскачества нелёгкая — сделать форму удобной, безопасной и на любой кошелёк.