Росгвардейцы из КБР участвуют в оперативно-стратегическом учении «Заслон-2021»





Росгвардейцы из Кабардино-Балкарии участвуют в крупномасштабном оперативно-стратегическом учении «Заслон-2021». Федеральная служба войск нацгвардии проводит его совместно с Минобороны сразу в нескольких округах, в том числе в Южном. В программе – отработка задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности. Участвуют подразделения Росгвардии со всей страны. Задействовали также войсковую авиацию, автомобильный и железнодорожный транспорт. Это часть подготовки к стратегическому учению «Запад-2021», которое пройдет в сентябре.