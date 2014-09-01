Рифат Сабитов: «Не следует путать блогеров с профессиональными журналистами»

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в круглом столе с представителями масс-медиа. Встреча прошла в Общественной палате РТ.

Одна из тем обсуждений коснулась новой журналистики, под которой некоторые понимают блогерство, приравнивая творчество блогеров с творчеством профессиональных журналистов. Рифат Сабитов призвал не путать эти понятия. Настоящая журналистика — это компетентность, этика и ответственность перед аудиторией. Чего представители так называемой «блогосферы» придерживаются далеко не всегда.

Члены Общественной палаты сейчас в поисках рычагов и борьбы с фейками, их активному распространению. В качестве примера Сабитов привел ситуацию вокруг горы Куштау в Башкортостане. Тогда манипуляция фейками привела к напряженной обстановке в обществе. Разрядить которую сумела объективная и достоверная информация профессиональных СМИ.