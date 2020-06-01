Рифат Сабитов избран председателем Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России





Заместитель генерального директора – руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов избран председателем Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации. Об этом стало известно на первом пленарном заседании палаты нового, седьмого состава, который будет работать ближайшие три года. Рифат Сабитов вошел в состав палаты по указу Президента РФ в апреле 2020 г.

С 1978 г. Рифат Сабитов занимает руководящие должности в системе телерадиовещания СССР и РФ. Работал на телеканалах «Россия», НТВ, «Петербург — Пятый канал», в РТРС, возглавлял региональные ГТРК.

Рифат Сабитов является членом Академии российского телевидения, входит в состав правления Национальной ассоциации телерадиовещателей. Кандидат политических наук, заслуженный работник культуры РФ, обладатель главной российской телевизионной премии «ТЭФИ» за вклад в развитие регионального телевидения.