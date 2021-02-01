Республиканский театр кукол готовится показать очередной выездной спектакль


Это «Дюймовочка» по сказке Андерсона. Ее уже представили в Чегеме, а теперь артисты репетируют перед поездкой в Нарткалу. Федеральная программа поддержки детских и кукольных театров позволила специально создать к этому спектаклю декорации и персонажей. Действо сопровождают музыка и световые эффекты. Режиссер Марина Михайлова отмечает, что показы проходят с соблюдением санитарных правил, и зрителей рассаживают в шахматном порядке.
Помимо «Дюймовочки», в репертуаре кукольного театра еще два новых спектакля – «Маленькая фея» по пьесе югославского драматурга ВоймИла Рабадана и «Сказка о царе Салтане» по мотивам произведения Пушкина.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.02.01

— УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ мишустин Михаил 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э къэралым и щ1ыналъэхэмм милиардрэ милуанищэрэ хаут1ыпщынущ лышх …

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.02.01

— Коронавирусдан ауругъанла азая барадыла

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.01

— В республике продолжается массовая вакцинация от COVID-19

Подробнее