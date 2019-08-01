Республиканский Роспотребнадзор открыл тематическую горячую линию по качеству и безопасности школьных товаров и принадлежностей. Акция – традиционная, сейчас она проходит во всех регионах страны — 2019.08.20

Ежегодно специалисты по телефону отвечают на тысячи вопросов, связанных с подготовкой к 1-му сентября. Чаще всего родителей интересуют требования к качественным характеристикам и маркировке детских товаров, формы документов, которые должны их сопровождать, а также правила возврата и обмена приобретенной продукции. При этом тематика горячей линии не ограничивается только школьным ассортиментом. Эксперты готовы дать рекомендации по любым детским товарам и даже по вопросам организации режима дня ребенка. Работать линия будет до 4 сентября по будням.

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