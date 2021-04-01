Республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» снова открыт





Закрытый из-за распространения новой коронавирусной инфекции Республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» вновь начал принимать детей. Здесь проводят комплексную медико-социальную реабилитацию детей из неблагополучных, неполных или многодетных семей. Первые группы уже начали заезжать. По стандарту ребята с инвалидностью поступают в сопровождении одного из родителей. Размещают отдыхающих в отделениях на разных этажах – в соответствии с диагнозами. Здесь помогают тем, кто страдает неврологическими, ортопедическими, эндокринологическими, глазными болезнями. Есть также отделение матери и ребенка с детским церебральным параличом. Если необходимо, приглашают консультантов из других медучреждений. Для детей здесь организуют непрерывный процесс, сочетающий оздоровление, учебу и отдых. В среднем период пребывания — 21 день, но его могут увеличить, если это необходимо, чтобы достичь максимального лечебного эффекта.