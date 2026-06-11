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Ремонт главного корпуса КБГАУ: проект на пути к завершению

Ремонт главного корпуса КБГАУ: проект на пути к завершению

11.06.2026 | 13:00
Пересекли экватор… Капитальный ремонт главного корпуса КБГАУ сделали на 50 процентов. Проект рассчитан на три года, но подрядчики торопятся завершить восстановление объекта досрочно. Безусловно, с соблюдением всех требований качества. Ректор аграрного университета Заурби Шхагапсоев показывает, как будет выглядеть главный корпус вуза в скором будущем. По документам срок сдачи в эксплуатацию – конец 27-го. Половину работ подрядчики уже выполнили. В первую очередь заменили кровлю и обеспечили гидроизоляцию фундамента. Еще один принципиально важный шаг – установили модульную котельную. Чтобы не зависеть от центральных теплосетей и самостоятельно регулировать начало и завершение отопительного сезона. Утепляют и само здание. Материал используют гидроотталкивающий, который не требует дополнительной защиты от влаги. Главный корпус аграрного университета строили в конце 90-х. По тем меркам здание считалось одним из уникальных. Но современные правила обучения студентов требуют качественно новых условий. Все это предусмотрели в проекте реконструкции. После ремонта здесь станут действовать современные учебно-лабораторные помещения. Направления самые разные: электротехника, физика, химия, безопасность жизнедеятельности, технологии продукции и организации питания, ветеринарная медицина. Здесь же планируют открыть научно-исследовательскую лабораторию «Биополимеры и синтетические материалы». Заниматься в них будут студенты, получающие не только высшее, но и среднее профессиональное образование. Здесь же обустроят лекционные залы и актовый зал, который сможет вмещать почти 800 человек. Появятся пространства для маломобильных студентов, зоны отдыха, пункт питания. А на самом верхнем этаже разместят архив. Студентов на период ремонта перевели в соседние корпусы. Расписание лекций постарались сохранить в том же виде, чтобы реконструкция никак не сказалась на учебном процессе. Более того, к подготовке кадров здесь подходят не только с теоретической точки зрения. Уже с третьего курса многие начинают трудиться по специальности. В подготовке кадров главный упор делают на качество. Обучить квалифицированного специалиста без модернизации учебной инфраструктуры крайне сложно, говорят в вузе. Потому реконструкцию намерены провести во всем университете. Главный же корпус обещают сдать в эксплуатацию уже в начале учебного года в 27-м.   https://t.me/vestikbr
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