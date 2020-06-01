Ремонт дороги в Псынабо завершили досрочно

В Урванском районе Кабардино-Балкарии завершен ремонт участка региональной трассы «Нарткала – Кахун – Правоурванский», сообщили в республиканском Минтрансе.

Автодорога проходит по центральной улице с.Псынабо. На отрезке протяженностью почти 2 километра расположились все социально значимые объекты села: здание администрации, Дом культуры, а также амбулатория и школа. Последний раз дорогу ремонтировали около 30 лет назад, и в последние годы она пришла в полную негодность, отметил глава администрации с. Псынабо Рустам Хакунов.

Обновили трассу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», и теперь главная улица в Псынабо соответствует всем стандартам: новый асфальт, искусственные неровности, дорожные знаки и разметка. Работы по замене покрытия завершили с опережением графика.

«Скорость проведения работ никак не повлияла на качество. В процессе производства работ сотрудниками Министерства транспорта и дорожного хозяйства своевременно проводились контрольные замеры и лабораторные испытания», — заверил и.о. начальника отдела Управления дорожного хозяйства КБР Батырби Бесчоков.

В течение следующих трех лет за состоянием обновленной дороги в Псынабо будет следить подрядная организация, которая и ремонтировала этот участок.