Ремонт Дома культуры в Кёнделене завершат к концу лета





В с. Кёнделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии продолжается реконструкция Дома культуры. Здание — 1971 года постройки, капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. В 2019 году ДК попал в проект «Единой России» «Культура малой Родины». В результате на обновление объекта из федеральной казны направили свыше 10 миллионов рублей: 10% от этой суммы софинансирует республиканский бюджет, 2% – муниципальный.

По словам главы сельской администрации Марата Атмурзаева, наружные работы уже завершены, но сделать предстоит еще много. В Доме культуры появятся новые системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, полностью заменят систему отопления и установят новые котлы. Кроме того, будут учтены потребности людей с ограничениями по здоровью – для них установят пандус. Внутри здания поменяют деревянные полы, обновят сцену, поставят окна и двери, смонтируют новое освещение, облагородят фасад, приведут в порядок прилегающую территорию.

Сдать в эксплуатацию капитально отремонтированный Дом культуры планируют в ближайшие месяцы. Обновленная площадка для досуга селян в Кёнделене должна заработать к концу лета.