Рейтинг всероссийского конкурса управленцев возглавили представители Кабардино-Балкарии





Ставрополье, Дагестан и Кабардино-Балкария – регионы, лидирующие по количеству участников, которые попали в полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России-2020». Об этом сообщает сайт проекта.

Речь – о данных по Северо-Кавказскому округу. В целом по стране в очные региональные полуфиналы приглашены около трех тысяч конкурсантов. Из них порядка 10-ти процентов – жители СКФО. И 30 человек – из Кабардино-Балкарии. Все участники приступят к состязаниям в январе-феврале в Пятигорске. Финал конкурса «Лидеры России» завершится в марте. По его итогам выберут сто самых перспективных молодых людей. Им достанутся миллионные гранты на образование и наставничество ведущих управленцев страны.