Рейд по продаже «конфет» с никотином

Управление Роспотребнадзора по КБР совместно с сотрудниками внутренних дел проводит внеплановые выездные проверки для предотвращения реализации в торговых точках пищевой продукции, содержащей никотин. Сегодня проверки проходят на оптово-розничном рынке «Дубки» на наличие в ассортименте запрещенной, никотиносодержащей продукции без сопроводительных документов.

Эти жевательные и сосательные «конфеты», которые привлекают внимание не только взрослых, но и подростков, содержат, по оценке Роспотребнадзора, до 40 мг никотина. А это две пачки сигарет. По словам медиков, бестабачные смеси канцерогенно опасны, содержат радиоактивный элемент «Полоний-210», а также вызывают предрасположенность к раковым заболеваниям.

В Роспотребнадзоре напоминают, что оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) запрещена, и к недобросовестным предпринимателям будут применяться максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством РФ.