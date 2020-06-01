Регионам выделят деньги на организацию горячего питания младшеклассников

С этого года в школах страны вводят бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. При этом расходы регионов на эти цели будут софинансировать из федерального бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В субъекты направят почти 22 миллиарда рублей. В следующие два года – еще по 43 с лишним миллиарда.

Раньше питание учеников обеспечивали исключительно регионы и муниципалитеты. Причем доступно оно было, в основном, только льготникам. Теперь же у всех детей с первого по четвертый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса. Сегодня в России около 7 миллионов младших школьников. По данным Минпросвещения Кабардино-Балкарии, в регионе необходимо будет обеспечить горячим питанием около 50 тысяч учащихся. Власти республики распорядились провести тщательную подготовку, чтобы выполнить намеченное с 1 сентября 2020 года.