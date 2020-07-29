Региональное управление Росреестра формирует список земельных участков, которые подлежат кадастровой оценке

Такую процедуру в Кабардино-Балкарии проведут в нынешнем году. В перечне – земли сельхозназначения, населенных пунктов, объединений дачников и садоводов, особо охраняемых территорий, промышленного и социального назначения, а также леса и водные объекты. Всего в списке – больше двухсот пятидесяти тысяч наименований. Оценивать земли нужно каждые три года, но не чаще чем раз в пять лет. Займется этим республиканское учреждение «Государственная кадастровая оценка недвижимости». Процедуру проведет впервые и предварительные результаты разместит на своем сайте. Ознакомиться с ними может каждый желающий. Собственникам недвижимости рекомендуют контролировать ход кадастровой оценки, чтобы при необходимости скорректировать суммы до того, как их официально утвердят.