«Реализация государственной национальной политики в субъектах России» – так называется обучающий семинар, который начался сегодня в Нальчике на базе КБГУ — 2019.10.16





Это совместный проект Федерального агентства по делам национальностей и Московского госуниверситета. Запустили его в минувшем году. В 2019-м такие образовательные площадки откроют во всех федеральных округах. Для участия в нальчикском семинаре заявки подали больше 150-ти человек из разных регионов СКФО. Около половины – представители Кабардино-Балкарии. Специалисты в частности коснутся правовых основ государственной национальной политики, поговорят о новейших тенденциях в исследовании межэтнических отношений. Слушатели посетят лекции и практические занятия. Продлится образовательная программа три дня. В завершении участникам выдадут сертификаты.