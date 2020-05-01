Расплата за доверчивость: жители КБР перевели мошенникам свыше 10 миллионов рублей

С начала этого года жители Кабардино-Балкарии перевели мошенникам свыше 10 миллионов рублей, сообщили в МВД по КБР. Несмотря на многочисленные предупреждения и напоминания правоохранителей, граждане продолжают проявлять излишнюю доверчивость и становятся легкой добычей для преступников.

Предложение получить кредит на очень выгодных условиях стало мошеннической приманкой для жителя Нальчика. 40-летний мужчина сам внес деньги, а после был вынужден обратиться к правоохранителям. Потерпевший рассказал, что искал сайт, где смог бы подать онлайн-заявку на получение займа. И такой ресурс нашел, правда, поддельный.

«Спустя некоторое время на его мобильный телефон стали поступать звонки от менеджеров. Звонящие поочередно женщина и мужчина представились сотрудниками банка и предлагали кредит 250 тысяч рублей на выгодных условиях. Под предлогом внесения денег за комиссию, страховой взнос, а после разблокировку счета, пострадавший перевел преступникам в общей сложности 49 тысяч 859 рублей», – сообщили детали происшествия в МВД по КБР.

81-летней жительнице г.Нальчика по телефону поставили страшный лже-диагноз. Злоумышленник представился сотрудником лаборатории и сообщил, что у пенсионерки по результатам анализов обнаружено онкологическое заболевание. После этого ей стали настойчиво предлагать купить дорогостоящие лекарства, которых, как выяснилось, в природе не существует. В итоге потерпевшая перевела мошенникам несколько десятков тысяч рублей. Уже после, не найдя врача, у которого она якобы должна была забрать чудо-лекарство, нальчанка поняла – обманули.

Правоохранители уже ищут преступников. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.