Программу социального туризма в республике продолжат развивать

На старте программа была рассчитана на детей от семи до 14 лет, которые остались без попечения родителей либо попали на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь в поездки возьмут и тех, кому исполнилось 15-16, а также ребят, чьи семьи попали в непростую жизненную ситуацию.
В прошлом году, когда запустили проект, в нем участвовали свыше 300 детей. Поездок было полтора десятка. Школьники увидели природные, исторические и архитектурные достопримечательности республики. Денег на эту статью расходов выделили больше полумиллиона. Их направили на компенсацию затрат турфирм.
По данным министерства, в этом году сумму на социальный туризм увеличат. И к тому же подать заявку на участие могут не только организации из Единого реестра туроператоров, но также юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели.
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