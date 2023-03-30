home
Главная
>
Новости
>
Программу социального туризма в республике продолжат развивать

Программу социального туризма в республике продолжат развивать

30.03.2023 | 16:19
На старте программа была рассчитана на детей от семи до 14 лет, которые остались без попечения родителей либо попали на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь в поездки возьмут и тех, кому исполнилось 15-16, а также ребят, чьи семьи попали в непростую жизненную ситуацию. В прошлом году, когда запустили проект, в нем участвовали свыше 300 детей. Поездок было полтора десятка. Школьники увидели природные, исторические и архитектурные достопримечательности республики. Денег на эту статью расходов выделили больше полумиллиона. Их направили на компенсацию затрат турфирм. По данным министерства, в этом году сумму на социальный туризм увеличат. И к тому же подать заявку на участие могут не только организации из Единого реестра туроператоров, но также юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных