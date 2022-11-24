Проект бюджета Кабардино-Балкарии на 2023 год принят в первом чтении

Сегодня депутаты парламента единогласно приняли в первом чтении главный финансовый документ республики на следующий год. До этого законопроект рассмотрели в профильных комитетах и провели публичные слушания.
Основные показатели бюджета назвала министр финансов Елена Лисун. Доходы превысят два миллиарда рублей, расходы составят без малого 56 миллиардов. Из них почти 70 процентов приходится на социально значимые статьи.
В полном объеме профинансируют выплату зарплат бюджетникам и лекарственное обеспечение льготников. Увеличены взносы на медицинское страхование для неработающих. Предусмотрели средства на строительство и ремонт особо важных объектов.
Цифры пока не окончательные, их скорректируют, исходя из того, каким будет бюджет страны. Как раз сегодня Госдума одобрила его в третьем, окончательном чтении... На заседании республиканского парламента также утвердили базовые параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на следующий год.
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