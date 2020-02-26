Приэльбрусье построили лавинозащитную галерею

Первую в Кабардино-Балкарии лавинозащитную галерею возвели в ущелье Адылсу. Здесь расположены несколько альплагерей, построенных еще в советское время, – одноименный «Адылсу», «Шхельда», «Эльбрус», «Джантуган». В год иногда здесь сходит до 15 снежных обвалов массой в несколько тысяч тонн. Их защита от лавин и каменных обвалов является одной из приоритетных задач для всех служб, работающих в горах. Лавинозащитная галерея –это своеобразная тоннельная конструкция из железобетона и металла. Конструкция способна выдержать землетрясение до девяти баллов. Для пеших туристов создан огороженный тротуар. В проекте предусмотрели откосы к реке, чтобы сошедшие лавины плавно уходили вниз. На строительно-монтажные работы направили 130 миллионов рублей, большая часть – из федерального бюджета. Галерея стала частью комплекса противолавинных сооружений на участках федеральных трасс, нуждающихся в особой защите, отмечают в Росавтодоре.

В Кабардино-Балкарии на сегодня – больше 130 лавиноопасных участков, 35 из них – в Приэльбрусье. Мест, где нужны подобные конструкции, в здешних ущельях немало. Одно из них – на федеральной трассе вблизи поляны Азау. По словам строителей, возведение объекта на этом участке – сейчас на этапе обсуждения.