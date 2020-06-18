При раскопках вблизи Баксана обнаружен могильник III-IV веков нашей эры

Масштабная археологическая экспедиция продолжается в Кабардино-Балкарии. Следы древних цивилизаций на территории Баксанского района ищут специалисты из Ростовской области.

Последние две недели они ведут раскопки на одном из курганов вблизи Баксана и уже обнаружили 7 погребений катакомбного типа. Все они были разграблены. Археологи рассказывают, это, увы, не редкость. Скорее всего, по их мнению, вандалы орудовали вскоре после создания захоронений.

«В могилах единственное, что осталось – это некоторые фрагменты керамики. Хотя грабители даже в одном из погребений оставили целые сосуды, что в принципе тоже может быть не странно, потому что, скорее всего, были с погребенных сняты более ценные вещи», — считает археолог Константин Майсурадзе.

Столкнулись археологи и с последствиями людской деятельности 20 века. Работы осложнило большое количество отработанного насыпного грунта, который сюда свозили при строительстве и ремонте проходящей рядом дороги. Однако трудности стоили того, чтобы их преодолеть, отмечают археологи. Найденный материал стал для исследователей ценной находкой. До настоящего времени, что именно покоится здесь, под землей, и к какому временному отрезку относится, никто не знал. Теперь это больше не тайна.

«Небольшие фрагменты из бронзы, фрагменты битой посуды – ну, все это очень хорошо можно продатировать и потом сделать определенные выводы, что здесь именно находится могильник ранней аланской культуры, до сего времени было неизвестно. Могильник второй половины III-IV веков нашей эры», — считает старший археолог организации по проведению археологических изыскательных работ Лариса Нидзельницкая.

После детального исследования каждого из найденных предметов и публикации научного отчета об экспедиции, все артефакты передадут в Национальный музей Кабардино-Балкарии.

Археологические раскопки идут в рамках проекта по обновлению федеральной трассы «Кавказ» в обход Пятигорска. Дорогу ремонтируют на нескольких участках – их расширят с двух до четырех полос. Но до того исследователи древностей должны изъять все исторические находки, чтобы сохранить их.

«При расширении автомобильных дорог в рамках строительства, капитального ремонта, не получив заключение археологов, естественно, мы не можем расширять дорогу, строить дорогу новую, поэтому эти работы

здесь и ведутся. Конечно, это важно, в первую очередь для сохранения исторического, культурного наследия региона, а уже расширение дороги – это экономическое развитие», — отметила специалист по связям с общественностью Управления федеральных автодорог «Кавказ» Милана Тхамокова.

Экспедиция археологов продлится еще несколько месяцев – впереди раскопки других курганов на территории Кабардино-Балкарии. Всего их 12, сейчас трудятся над третьим. На первых двух – южнее Куба-Табы – нашли захоронения эпох средней и поздней бронзы.