Президент России подписал закон, который с января 2020-го освобождает студентов и аспирантов от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи от вузов — 2019.09.30





Не будут облагать налогом сумму в пределах четырех тысяч рублей в год. Речь идет о деньгах, которые выплатят студентам, курсантам, аспирантам, ординаторам в учреждениях профобразования в качестве материальной поддержки в трудной жизненной ситуации. Еще один закон вводит правило не облагать налогом доходы, полученные пострадавшими в результате терактов, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств. Правило касается и семей таких граждан. Также освобождаются от НДФЛ граждане, которые сдают в аренду жилье пострадавшим от бедствий. С деталями нововведений можно ознакомиться на портале правовой информации, где и опубликованы законы.