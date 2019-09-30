Президент России подписал закон, который с января 2020-го освобождает студентов и аспирантов от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи от вузов — 2019.09.30


Не будут облагать налогом сумму в пределах четырех тысяч рублей в год. Речь идет о деньгах, которые выплатят студентам, курсантам, аспирантам, ординаторам в учреждениях профобразования в качестве материальной поддержки в трудной жизненной ситуации. Еще один закон вводит правило не облагать налогом доходы, полученные пострадавшими в результате терактов, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств. Правило касается и семей таких граждан. Также освобождаются от НДФЛ граждане, которые сдают в аренду жилье пострадавшим от бедствий. С деталями нововведений можно ознакомиться на портале правовой информации, где и опубликованы законы.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.09.30

— УФ-м и еджап1э нэхъыщхьэмрэ щ1эныгъэмк1э министр Котюков Михаил республикэм лэжьыгъэ 1уэхук1э къеблэгъащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.09.30

— Къарачай-Черкессде айранны байрамы ётгенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.09.30

— 3 октября состоятся выборы Главы КБР. (ЗАПИСЬ: Б.Мальбахов, председатель Комитета Парламента КБР по законодательству и вопросам местного самоуправления).

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