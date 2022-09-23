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Преподаватель физики и астрономии из Нальчика Аслан Кашежев - финалист конкурса "Учитель года России – 2022"

Преподаватель физики и астрономии из Нальчика Аслан Кашежев - финалист конкурса "Учитель года России – 2022"

23.09.2022 | 22:56
В России стартовало голосование за лидеров конкурса “Классная тема”. Это состязание среди педагогов, которое федеральное министерство просвещения проводит по поручению Президента Владимира Путина. В числе участников и представитель Кабардино-Балкарии – учитель физики и астрономии второго нальчикского лицея Аслан Кашежев. Педагог говорит, в своей работе старается использовать неформальный подход. Например, советует ученикам писать шпаргалки. Об этом конкурсант рассказывает в своем презентационном ролике. На участие в “Классной теме” поступило шесть тысяч заявок со всей России. На предпоследнем этапе осталось 35 педагогов. Их пригласили в Москву, где в том числе помогают изготовить видеоролики. Учителя показали самые интересные, необычные и увлекательные приемы, благодаря которым каждый может познать и полюбить их предмет. Голосование за лидеров конкурса проходит в социальной сети ВКонтакте в сообществе проекта. Победитель проведет финальное гранд-шоу на федеральном канале “Россия 1”.   https://t.me/vestikbr
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