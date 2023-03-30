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Премия «Здравомыслие» открывает прием заявок на участие в юбилейном сезоне

Премия «Здравомыслие» открывает прием заявок на участие в юбилейном сезоне

30.03.2023 | 16:39
Организаторы открывают 5-й сезон премии и приглашают к участию авторов, пишущих о здоровье и медицине, о врачах и их пациентах. Подать заявку можно до 31 мая включительно. Литературная премия в области медицины «Здравомыслие» в 2023 году проходит в пятый раз. Она призвана поддерживать врачебную деятельность, популяризировать базовые биомедицинские знания в обществе, пропагандировать здоровый образ жизни и воспитывать культуру здоровья. Учредителями премии являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования РФ, телеканал «Доктор» и компания «Технологии Доверия». В попечительский совет премии входят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова, доктор медицинских наук, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн и другие. Отбор победителей проходит в несколько этапов: - с 27 марта по 31 мая осуществляется прием заявок на сайте премии; - с 12 июня по 10 июля экспертный совет осуществляет проверку заявок на соответствие положению премии; - с 24 июля по 18 сентября на платформе «КраудСпейс» пройдет народное голосование; - 25 сентября по 16 октября члены жюри премии определят по одному победителю в каждой из номинаций.   «Премия „Здравомыслие“ — это не только новые книги, но и часть истории медицины и общества. Каждый год мы вписываем в нее новые страницы. Нам очень важно, что все больше врачей и ученых вдохновляются возможностью рассказать о себе, своем опыте и наблюдениях широкому кругу читателей. И соразмерно растет число людей, открывающих для себя мир научно-популярной медицинской литературы. Уверена, что в будущем достойные книги наших современников будут читать с таким же интересом, как мы сегодня читаем воспоминания русских и советских врачей прошлых столетий», — говорит главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская. В состав экспертного совета премии вошли представители медицинского сообщества, средств массовой информации и издательств, которые необходимы для обеспечения независимой, профессиональной оценки соответствия заявленным номинациям, осуществления контроля и обеспечения прозрачности премии по отбору произведений. Номинации - «Рецепт здоровья» — популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию. - «Шаг вперед» — книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине. - «Эскулап» — мемуары и биографии врачей. К участию приглашаются авторы, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения. Номинировать можно книги, подписанные в печать и выпущенные в период с 9 марта 2022 года по 27 марта 2023 года.   Также заявлена специальная номинация от партнеров премии «Лучшая идея книги», ее победители получат возможность издать собственную книгу в издательствах «БОМБОРА» и «МЕДПРОФ». Подать заявку, а также подробнее ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте. Заявки принимаются до 31 мая. Управляющий партнер «ТеДо» Игорь Лотаков: «Мы гордимся тем, что пять лет назад стали одними из учредителей премии. За минувшие годы ее востребованность и успех стали очевидными. Как много замечательных авторов удалось открыть, а скольким помочь в продвижении их работ! „Здравомыслие“ — из числа тех премий, которые с годами становятся только все более популярными. Почему? „Здоровье — не все, но все без здоровья — ничто“, — говорил Сократ. Вряд ли с этим кто-то будет спорить. Разве не здорово, что мы вновь погружаемся в полезное чтение!» Победители будут объявлены 16 октября 2023 года на сайте премии. Награждение состоится в ноябре на торжественной церемонии в Москве. Подробнее о премии на сайте: premiya.doc-tv.ru. Партнерами премии выступили: издательство «БОМБОРА», издательская группа «Эксмо-АСТ», издательство «МЕДПРОФ», издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», портал «Год Литературы», информационный портал «Научная Россия», журнал Psychologies, журнал «Наука и жизнь», медиаплатформа GxP News, Высшая школа организации и управления здравоохранением, Международный конгресс «Оргздрав-2023».
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