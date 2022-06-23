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Премьер-министр КБР Алий Мусуков посетил швейную фабрику “ВоенТекстильПром” в Нальчике

Премьер-министр КБР Алий Мусуков посетил швейную фабрику “ВоенТекстильПром” в Нальчике

23.06.2022 | 22:42
“ВоенТекстильПром” - подразделение “Военторга”, учредитель которого Минобороны страны. В республике сейчас пять профильных фабрик, крупнейшая – “Авангард” - располагается в Нальчике. Здесь отшивается одежда для военных, спасателей, костюмы и халаты для сотрудников госпиталей, поварская спецодежда, постельное и нижнее белье для армии. Объемы производства, по сравнению с прошлым годом, выросли практически в три раза – прогнозируемый показатель 3 миллиарда рублей. Фабрику оснастили швейным оборудованием последнего поколения. Коллектив работает в две смены. Работу предприятие не прекращало даже в период пандемии. Помимо военной, производило и одежду для инфекционных госпиталей, и медицинские одноразовые маски. На закупку станков и оснащение цехов предприятию из госбюджета в 2020 году выделили 45 миллионов рублей. Автоматизация позволила наладить конвеерную работу для крупных госзаказов. На совещании с руководством компании Алий Мусуков отметил, что руководство республики будет оказывать всемерную поддержку по решению вопросов импортозамещения. Обсудили и возможности расширения производства. В перспективе швейные подразделения могут появиться и в отдаленных поселениях республики. Одной из ключевых тем стало создание индустриального технопарка при предприятии. Ткани “ВоенТекстильПром” использует исключительно российские. Закупается материал за пределами республики. Есть планы открыть своё производство. Это создаст замкнутый цикл. Рассматриваются разные варианты реализации данного проекта, в том числе и привлечение местных, уже существующих предприятий к технопарку. Руководство компании и Минпромторг совместно проработают “дорожную карту”.  
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