Предвыборной гонке дан старт. В Избиркоме республики сегодня распределяют бесплатное эфирное время между партиями, претендующими на места в Парламенте Кабардино-Балкарии шестого созыва. Это необходимо для агитации на телевидении и радио — 2019.08.05

В жеребьевке принимают участие шесть политических организаций — «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Партия зеленых» и «Гражданская платформа». Все они зарегистрированы в установленном законом порядке. Эфирное время распределяется между ними в равных долЯх. Предвыборная агитация начнется за 28 дней до дня выборов, 10 августа, и завершится за сутки до голосования – в полночь 7 сентября.