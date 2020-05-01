Представители ДУМ КБР поздравят верующих с Ураза-байрам в прямом телеэфире

24 мая мусульмане всего мира отметят один из главных праздников в исламе – Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. Он знаменует собой завершение священного месяца Рамадан.

Традиционно верующие празднуют Ураза-байрам три дня. Поэтому 25 мая в Кабардино-Балкарии объявлено нерабочим днем. Такое решение принял руководитель республики Казбек Коков в связи с обращением Духовного управления мусульман. В этот раз из-за угрозы распространения коронавируса массовые торжества решено не проводить. Священнослужители провели предварительные консультации с сотрудниками Роспотребнадзора и преддверии праздника призвали мусульман республики отметить Ураза-байрам в кругу семьи.

24 мая в 9 часов утра в региональном блоке на телеканале «Россия 1» состоится прямой эфир, где представители Духовного управления мусульман КБР обратятся ко всем верующим.