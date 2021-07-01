Правоохранителями КБР пресечена деятельность подпольного водочного цеха в Урвани





В Урвани пресечена деятельность подпольного водочного цеха. Как сообщили сегодня в пресс-службе МВД по республике, располагалось нелегальное производство в частном доме. Изъято более полутора тысяч бутылок контрафактной водки и 575 литров спирта на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. Также полицейские обнаружили комплектующие для изготовления горячительного. В отношении 36-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело. Сейчас бутлегер под подпиской о невыезде.