Правоохранителями КБР пресечена деятельность подпольного водочного цеха в Урвани


В Урвани пресечена деятельность подпольного водочного цеха. Как сообщили сегодня в пресс-службе МВД по республике, располагалось нелегальное производство в частном доме. Изъято более полутора тысяч бутылок контрафактной водки и 575 литров спирта на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. Также полицейские обнаружили комплектующие для изготовления горячительного. В отношении 36-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело. Сейчас бутлегер под подпиской о невыезде.

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