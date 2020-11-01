Познакомиться с творчеством известных в республике фотографов могут в эти дни жители и гости Нальчика





В Музее изобразительных искусств открылась выставка работ мастеров цифровой фотосъемки. Проходит она в стиле, который для музея уже стал привычным, – за стеклом: из-за эпидемиологической ситуации произведения выставили прямо в витринах. Авторы работ не против такого формата, ведь теперь тех, кто может оценить творения, стало больше. Постигать красоту можно прямо с улицы!

В экспозиции представлены пейзажи, портреты… Свои работы демонстрируют около 10-ти авторов. Все они – участники профессионального фотоклуба «Свой стиль». В каждом снимке – индивидуальность мастера. Окунуться в самобытную атмосферу тех мест, что запечатлели художники, можно до конца этого месяца. А новую экспозицию Музей изобразительных искусств собирается представить к середине декабря.