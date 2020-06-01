Поздравление Казбека Кокова с Днем защиты детей

Улыбки на лицах детей, их искренняя радость новым достижениям и успехам – это, пожалуй, самое ценное для нас, взрослых. Этими словами начинается поздравление Казбека Кокова с Днем защиты детей. Оно размещено на его официальной странице в инстаграме. Защита детства, поддержка материнства, трепетная забота о настоящем и будущем подрастающего поколения всегда были и остаются важнейшими приоритетами социальной политики нашего государства. Ведь детство и юность – самый ответственный период в становлении человека, формировании его как личности и гражданина. И наша обязанность сообща обеспечить все условия для того, чтобы дети нашей республики смогли в полной мере реализовать себя, выросли здоровыми и счастливыми. Сегодня, в Международный день защиты детей, хочу искренне поблагодарить всех, кто посвятил свою жизнь детям — родителей, воспитателей, учителей, медиков, социальных работников. Спасибо вам за преданность призванию и самоотверженный труд. Поздравляю вас и всех жителей Кабардино-Балкарской Республики с этим трогательным, по-настоящему добрым праздником, говорится в тексте.