Поправки в Конституцию придают уверенность в завтрашнем дне





На избирательных участках по всей стране продолжается досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Сенатор Совета Федерации от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков проголосовал на своем избирательном участке в Москве. Он считает, что внесение поправок в Основной закон страны придаст жителям страны еще большую уверенность в завтрашнем дне.

«Это социальные гарантии, которые даются нашим гражданам. Это индексация пенсий, также материнский капитал. Об этом, вы помните, мы 20 лет назад, может, не мечтали и не думали. Еще одна важная поправка это о социальной защите инвалидов. Еще одна важная поправка внесена о первенстве основного закона — Конституции — перед международными договорами. Это обеспечивает суверенитет нашего государства. Много других хороших изменений вносится. Я думаю, что это придаст уверенность жителям нашей страны в том, что их гарантии на долгие годы будут защищены», — заявил Арсен Каноков.

Депутат Государственной Думы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев пришел выразить свою гражданскую позицию на избирательный участок №160 в Нальчике. Сейчас определяются перспективы развития государства, уверен политик.

«Каждый человек знает, как ему голосовать, и сделал свой выбор. Кто сделал, кто еще сделает до первого числа. Я считаю, что это для будущего нашего государства, которое уже окрепло, для дальнейшего развития это необходимо. Надо идти вперед и это то, что нас ведет вперед. Я в этом уверен», — отметил Заур Геккиев.

Обозначил свою позицию и муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев, проголосовавший на избирательном участке №120 в столице республики. Перемены к лучшему в стране возможны только при участии всех ее жителей, считает религиозный деятель.

«Сегодня каждый, принимая участие в голосовании, решает для себя и, в общем, для всей страны, как нам дальше жить. Вносятся изменения, вносятся поправки в закон, который будет регулировать нашу жизнь на годы вперед, а может быть и на десятилетия вперед. Поэтому очень важно, я думаю, чтобы каждый выразил свое мнение по этим поправкам, принял участие в голосовании и выполнил свой гражданский долг», — подчеркнул Хазраталий Дзасежев.

Депутат парламента Кабардино-Балкарии, ректор Северо-Кавказского института искусств Анатолий Рахаев принял участие в досрочном голосовании на 126-м избирательном участке. Доктор искусствоведения убежден: все предложенные поправки в Основной закон исторически значимы для России.

«Конституция действительно определяет нашу жизнь. И жизнь в свою очередь определяет Конституцию. Именно жизнь заставила сегодня внести эти поправки в наш основной закон страны. Мне наиболее радостны поправки, которые говорят о сохранении нашей великой истории. Те поправки, которые дают возможность улучшить жизнь отдельных кластеров нашего общества. Здравоохранение, культуру, образование и, конечно же, семью, причем семью в ее традиционном, в ее основополагающем смысле», — считает ректор СКГИИ.

Голосование по поправкам в Конституцию России продолжается. Избирательные участки открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 часов. Весь процесс проходит в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.