Поправки в Конституцию поддерживают более 90% жителей КБР





За внесение поправок в Конституцию РФ в Кабардино-Балкарии проголосовали 90,38% избирателей, против — 7,98% , свидетельствуют предварительные данные ЦИК.

К 7:00 мск Центризбирком обработал 99,97% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей.

Против изменений в Конституцию выступили 21,26% участников голосования. Общая явка, по последним данным информцентра ЦИК, составила 65%.