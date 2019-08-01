Полпред президента России в СКФО Александр Матовников и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв встретились с участниками третьей смены «Машука». Об этом сообщает пресс-центр молодежного форума, который, напомню, проходит сейчас в Пятигорске — 2019.08.27

Четвертый день смены традиционно считается Днем округа. Встреча с гостями прошла в формате открытого диалога. Говорили об улучшении экологической обстановки, популяризации спорта среди молодежи, расширении финансирования НКО. Особое внимание уделили обсуждению общественного проектирования и выделению «точек роста» на Северном Кавказе. Полпред и министр подчеркнули, что приоритетными направлениями работы в округе являются борьба с безработицей, развитие сельского хозяйства и туризма, увеличение транспортной доступности населенных пунктов. Пользуясь случаем, машуковцы представили идею провести Форум молодежных правительств, который, по их мнению, позволит сформировать кадровый резерв для органов власти.