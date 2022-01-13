Полицейские Кабардино-Балкарии задержали приезжих наркоторговцев

Около полукилограмма героина и уголовное дело… Полицейские Кабардино-Балкарии задержали двух жителей ближнего зарубежья. Сейчас они заключены под стражу, сообщает пресс-служба регионального МВД. Поводом послужила оперативная информация о том, что молодые люди 19 и 25 лет прибыли в республику, чтобы продавать наркотики. Сведения подтвердились: во время досмотра в рюкзаке одного из них обнаружили 39 тысяч рублей и семь пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала: это героин массой свыше 460 граммов. Изъяли также электронные весы. Задержанные рассказали, что наркотики собирались сбывать с помощью тайников. По закону теперь им грозят штрафы и тюремное заключение. Срок может достигать 20 лет.