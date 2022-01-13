home
Главная
>
Новости
>
Полицейские Кабардино-Балкарии задержали приезжих наркоторговцев

Полицейские Кабардино-Балкарии задержали приезжих наркоторговцев

13.01.2022 | 16:04
Около полукилограмма героина и уголовное дело… Полицейские Кабардино-Балкарии задержали двух жителей ближнего зарубежья. Сейчас они заключены под стражу, сообщает пресс-служба регионального МВД. Поводом послужила оперативная информация о том, что молодые люди 19 и 25 лет прибыли в республику, чтобы продавать наркотики. Сведения подтвердились: во время досмотра в рюкзаке одного из них обнаружили 39 тысяч рублей и семь пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала: это героин массой свыше 460 граммов. Изъяли также электронные весы. Задержанные рассказали, что наркотики собирались сбывать с помощью тайников. По закону теперь им грозят штрафы и тюремное заключение. Срок может достигать 20 лет.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных