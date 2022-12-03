home
Главная
>
Новости
>
Полицейские и общественники Эльбрусского района обсудили защиту прав детей-инвалидов

Полицейские и общественники Эльбрусского района обсудили защиту прав детей-инвалидов

03.12.2022 | 17:48
В рамках Международного инвалидов в Центр развития творчества «МЫ ВМЕСТЕ» в Эльбрусском районе проведен круглый стол «Путь к успеху», целью которого стало привлечение внимания к проблемам детей-инвалидов, защита их достоинства, прав и благополучия, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В работе круглого стола приняли участие руководители Эльбрусского муниципального района и г. Тырныауз, представители общественных организаций и объединений, директора образовательных учреждений, а также руководители и представители различных ведомств района и города. Кроме того, к мероприятию также присоединились заместитель начальника ОМВД России по Эльбрусскому району подполковник полиции Магомед Беккаев, специалист по работе с личным составом отдела старший лейтенант полиции Милан Локияев и представитель Общественного совета при отделе Зухра Газаева. На встрече обсуждены актуальные проблемы, с которыми люди с ограниченными возможностями сталкиваются ежедневно. В результате обсуждения поставленных проблем, участники «круглого стола» пришли к ряду выводов, нашедших свое отражение в протоколе поручений руководителям учреждений и представителям общественных организаций. Правоохранители приняли участие в поздравлении и вручении подарков победителям конкурсов рисунка и сочинений «Мне через сердце виден мир» и «Жизнь прекрасна всегда». Встреча продолжилась в Ресурсном центре «Особый ребенок» МОУ «Лицей №1»» г. Тырныауз, где в теплой и дружественной обстановке участники мероприятия пообщались с воспитанниками и их родителями. Сотрудники полиции ОМВД России по Эльбрусскому району преподнесли участникам встречи памятный подарок.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных