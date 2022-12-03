Полицейские и общественники Эльбрусского района обсудили защиту прав детей-инвалидов

В рамках Международного инвалидов в Центр развития творчества «МЫ ВМЕСТЕ» в Эльбрусском районе проведен круглый стол «Путь к успеху», целью которого стало привлечение внимания к проблемам детей-инвалидов, защита их достоинства, прав и благополучия, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В работе круглого стола приняли участие руководители Эльбрусского муниципального района и г. Тырныауз, представители общественных организаций и объединений, директора образовательных учреждений, а также руководители и представители различных ведомств района и города. Кроме того, к мероприятию также присоединились заместитель начальника ОМВД России по Эльбрусскому району подполковник полиции Магомед Беккаев, специалист по работе с личным составом отдела старший лейтенант полиции Милан Локияев и представитель Общественного совета при отделе Зухра Газаева. На встрече обсуждены актуальные проблемы, с которыми люди с ограниченными возможностями сталкиваются ежедневно. В результате обсуждения поставленных проблем, участники «круглого стола» пришли к ряду выводов, нашедших свое отражение в протоколе поручений руководителям учреждений и представителям общественных организаций. Правоохранители приняли участие в поздравлении и вручении подарков победителям конкурсов рисунка и сочинений «Мне через сердце виден мир» и «Жизнь прекрасна всегда». Встреча продолжилась в Ресурсном центре «Особый ребенок» МОУ «Лицей №1»» г. Тырныауз, где в теплой и дружественной обстановке участники мероприятия пообщались с воспитанниками и их родителями. Сотрудники полиции ОМВД России по Эльбрусскому району преподнесли участникам встречи памятный подарок.