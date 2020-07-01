Полицейские Нальчика запустили серию рейдов под условным названием «Тонировка»

Усиленные наряды выходят на улицы города в вечернее время. Их цель – пресечь нарушения, которые не только мешают отдыху жителей, но угрожают безопасности участников дорожного движения. В поле зрения правоохранителей – тонированные автомобили, мотоциклы с громким выхлопом, езда по городским улицам на скорость. Накануне с семи до 11-ти вечера выявили больше трех десятков нарушений ПДД. Примерно две третьих из них – езда в авто, где стекла затемненные и не соответствуют ГОСТу. Также обнаружили случаи, когда люди садились за руль, не имея на то права, игнорировали сигналы светофора и попросту забывали о ремнях безопасности. Рейды «Тонировка» в столице республики намерены проводить каждую неделю.