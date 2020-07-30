Полицейские Кабардино-Балкарии пресекли перевозку очередной партии неакцизного алкоголя

Общая стоимость изъятой продукции составила более 400 тысяч рублей. Операцию провели совместно сотрудники МВД и ФСБ республики. На автодороге Солдатская – Заречное они остановили машину, за рулем которой сидел 35-летний житель Баксанского района. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили почти 600 пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также более тысячи бутылок алкоголя с этикетками различных марок водки, ликёра и коньяка российского и иностранного производства. Вся изъятая алкогольная продукция не была оклеена предусмотренными законом федеральными специальными марками.

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