Поисковики Кабардино-Балкарии подвели итоги 2020 года





В Нальчикском поисковом отряде им. 115-й кавалерийской дивизии рассказали об итогах работы в минувшем году. Активисты провели больше полутора десятков разведывательных выходов на местность и три «Вахты памяти».

В результате в Баксанском районе обнаружили останки двух солдат Великой Отечественной. В Терском состоялось торжественное перезахоронение двух воинов, прах которых нашли годом ранее. Кроме того, нальчикским поисковикам удалось отыскать родственников тех красноармейцев, чьи останки были обнаружены в Смоленской области и на Украине. Правоохранителям республики передали для уничтожения свыше трехсот боеприпасов к стрелковому оружию времен войны.

«Заложена капсула времени, проведен автопробег по местам боев Битвы за Кавказ и пути 115-ой Кавдивизии с посещением населенного пункта в Ростовской области Большая Мартыновка. Капсула времени представляет собой термос, изготовленный в виде снаряда, в котором было заложено послание потомкам. Предположительная дата вскрытия капсулы времени – сто лет с окончания Великой Отечественной войны», — отметил Олег Заруцкий, исполнительный директор Нальчикского поискового отряда им. 115-й кавалерийской дивизии.

Часть сил в ушедшем году поисковики направили на воплощение в жизнь проекта «Без срока давности»: активисты обследовали места, где фашисты расстреливали гражданское население Кабардино-Балкарии. Также участники отряда проводили патриотические беседы со школьниками… В 21-м году работу намерены продолжить. На весну и лето запланировали «Вахту памяти» в Баксанском и Терском районах. Туда намерены пригласить поисковиков из Московской и Ленинградской областей.