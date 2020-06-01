По поправкам в Конституцию проголосовали почти 50% избирателей КБР

Более 48% жителей Северного Кавказа, имеющих право голоса, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Этот показатель выше, чем в среднем по стране, сообщается в Telegram-канале полпреда президента в СКФО.

«В Северо-Кавказском федеральном округе в период с 25 по 28 июня в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли участие 2 746 170 человек. Таким образом, по СКФО явка составила 48,35%.

Самая высокая явка в округе в Чечне — 63,17%, в Карачаево-Черкесской Республике — 53,27%, в Республике Северная Осетия-Алания — 49,64%, в Кабардино-Балкарской Республике — 47,57%. В Республике Дагестан явка составила 44,24%, в Ингушетии — 40,57%, в Ставропольском крае — 40,01%», — говорится в сообщении.