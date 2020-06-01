Пик активности клещей в КБР не пройден

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии информирует, что пик активности клещей не пройден. В настоящее время риск нападения этих насекомых резко возрастает, сообщает официальный сайт ведомства.

На конец мая в медицинские организации республики по поводу укусов обратились более 200 человек, среди них почти 90 детей. Только за последнюю неделю – свыше 60 инцидентов. По словам специалистов, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами, не зарегистрировано.

В целях снижения популяции клещей в природных биотопах и уменьшения риска нападения на население, на административных территориях Кабардино-Балкарии проводится противоклещевая обработка, сообщает Роспотребнадзор. Акарицидное опрыскивание проводится за счет средств муниципалитетов и частных предприятий.

Специалисты напоминают, что лучшее лекарство от укусов – это профилактика. Они советуют на природу выходить преимущественно в закрытой светлой одежде, чтобы легче было заметить насекомое. Кроме того, необходимо избегать места, где растет высокая трава и густые кустарники, а также осматривать себя, домашних питомцев, принесенные вещи, одежду после прогулки.