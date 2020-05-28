Перепродажу сведений о недвижимости могут запретить

На перепродажу сведений о недвижимости может быть установлен запрет. Соответствующий законопроект разработали в правительстве страны и направили в Госдуму.

Остановка незаконной продажи третьими лицам выписок из Единого государственного реестра недвижимости позволит прекратить деятельность посредников и спекуляции на этом рынке. Приобретая сведения о недвижимости у посредников или на неофициальных сайтах, человек рискует оказаться жертвой мошенников, подчеркивают в региональном управлении Россреестра.

«Сейчас выписки из ЕГРН стоят недорого, этим пользуется огромное количество посредников, которые продают сведения пользователям рынка под видом аффилированных с Росреестром компаний. Они оказывают услуги низкого качества, пользуясь именем Росреестра. Появилось множество сайтов двойников, имя такого сайта может отличаться всего одним знаком или цифрой. Об этом мы неоднократно сообщали в СМИ. В итоге получается, что пользователь оплачивает услугу, а на выходе получает недостоверные сведения», — прокомментировал законотворческую инициативу и.о. руководителя Управления Росреестра по Кабардино-Балкарии Виталий Дмитриев.

В ведомстве добавили, что единственными официальными источниками сведений из ЕГРН в электронном виде являются сайты Росреестра и Кадастровой палаты.