Перепись населения в 2020 году в России пройдет с использованием новых технологий — 2019.07.24





Об этом говорили на первом заседании профильной комиссии на выездном семинаре в Майском районе. Представители Управления Федеральной службы госстатистики по СКФО рассказали, что основным нововведением станет возможность заполнения населением листов на себя и членов семьи самостоятельно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Такая технология апробирована в стране в 2018 году. Пройти интернет-перепись возможно в многофункциональных центрах. Там будут подготовлены специализированные рабочие места. При опросе будут использованы планшетные компьютеры. На базе полученных данных производится расчет параметров социально-экономического развития страны и ее регионов, делаются прогнозные оценки. Итоги этой масштабной кампании могут послужить мотивом к пересмотру отдельных направлений реализуемых сейчас национальных проектов, отмечено на заседании.