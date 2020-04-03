Пенсионный фонд России приступает к без заявительному продлению выплат, право на которые необходимо периодически подтверждать документами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения

Так, у получателей пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, факт учёбы будет подразумеваться по умолчанию до первого июля. Решение о продлении примут на основе данных, поступающих из учебных заведений, а также сведений о трудовой деятельности. Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности.