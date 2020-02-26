Пенсии будут получать на карту «Мир»

С июля 2020 года все социальные выплаты будут перечисляться на карты национальной платежной системы «Мир». Коснется это в первую очередь пенсий. В Пенсионном фонде отмечают, что переход на карты «Мир» -это не прихоть ПФР или банков, а требование нового федерального закона. Пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года карта «Мир» открывалась по умолчанию. Тем же, кто пока еще получает пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт. Переход будет происходить постепенно и на выплатах пенсионерам никак не отразиться. При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому или в кассе. Если же пенсионер захочет получать выплаты на карту, то это должна быть карта «Мир», подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.