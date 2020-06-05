Пассажирский транспорт работает по новым правилам

В Кабардино-Балкарии после снятия ряда ограничительных мер восстанавливается пассажиропоток. Пока перевозки совершаются в гораздо меньших объемах. На транспорте, несмотря на смягчение режима самоизоляции, продолжают следовать жестким мерам профилактики: здесь повсеместно используют средства дезинфекции, установлен строгий масочный режим.

Чтобы сократить риск заражения коронавирусной инфекцией, с начала апреля на автовокзалах республики ввели существенные ограничения. Часть из них сохраняется и поныне. При входе в залы ожидания пассажирам предлагают антисептики. Возле банкоматов и касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Покупать билет каждый отъезжающий должен в кассе, это теперь обязательная процедура, чтобы избежать дополнительных контактов пассажиров и водителей с наличными деньгами. Каждые два часа помещения обрабатывают дезинфицирующими средствами. Согласно установленным требованиям, внутри вокзалов для пассажиров размещены информационные материалы о способах защиты от коронавируса.

Жестким профилактическим требованиям следуют и в воздушной гавани республики – аэропорту «Нальчик». Всем пассажирам, прилетающим в Нальчик, дают предписания об изоляции, все вылетающие проходят через термометрию. Также в аэропорту введен масочный режим, пассажиры без перчаток и масок на борт воздушного судна, а также в аэропорт не допускаются. Сейчас из столицы Кабардино-Балкарии выполняются ежедневные рейсы в Москву, пассажиропоток восстанавливается, сообщили в аэропорту «Нальчик».