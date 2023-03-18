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Парк Победы в Нальчике украсила аллея из более ста деревьев

Парк Победы в Нальчике украсила аллея из более ста деревьев

18.03.2023 | 09:10
Участвовали также работники республиканских ведомств и столичной мэрии, а также волонтеры… За несколько часов высадили больше ста деревьев. Для акции выбрали несколько видов растений. Теперь парк в Вольном Ауле будут украшать ива, ясень, бархат амурский и красный дуб. Саженцы – местные, вырастили их в региональном лесопитомнике. А ухаживать станут сотрудники «Горзеленхоза». Основная цель акции – сохранить память о погибших в годы Великой Отечественной и поддержать героев, которые отстаивают безопасность нашей страны сегодня. Стать участником акции может каждый. Для этого на сайте садпамяти2023.рф нужно выбрать ближайшую площадку и посадить там дерево.   https://t.me/vestikbr
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