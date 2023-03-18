Парк Победы в Нальчике украсила аллея из более ста деревьев

Участвовали также работники республиканских ведомств и столичной мэрии, а также волонтеры… За несколько часов высадили больше ста деревьев. Для акции выбрали несколько видов растений.
Теперь парк в Вольном Ауле будут украшать ива, ясень, бархат амурский и красный дуб. Саженцы – местные, вырастили их в региональном лесопитомнике. А ухаживать станут сотрудники «Горзеленхоза».
Основная цель акции – сохранить память о погибших в годы Великой Отечественной и поддержать героев, которые отстаивают безопасность нашей страны сегодня. Стать участником акции может каждый. Для этого на сайте садпамяти2023.рф нужно выбрать ближайшую площадку и посадить там дерево.
https://t.me/vestikbr