Парад фестивалей продолжается. Сегодня в Нальчике стартует Неделя международного кино под названием «FEST-хиты» — 2019.10.14





Откроется она вечером в Музыкальном театре комедией Леонида Гайдая «Кавказская пленница». А после просмотра зрителей ждет встреча с исполнительницей главной роли – заслуженной артисткой России Натальей Варлей. В программе фестиваля – не только старые советские фильмы, но и совсем новые – российские и зарубежные картины. Кстати, многие из них еще не вышли в прокат. Жителей Кабардино-Балкарии ждет знакомство с японским кино, которое представит известный режиссер, директор международного фестиваля «Евразия» Рена Масуяма. А 18-го октября «FEST-хиты» завершатся программой студии «Союзмультфильм». Показы пройдут в Государственном концертном зале. Вход на них свободный.