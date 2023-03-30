home
Главная
>
Новости
>
Открывается прием заявок на конкурс «Снимай науку!»

Открывается прием заявок на конкурс «Снимай науку!»

30.03.2023 | 17:36
2 апреля телеканал «Наука» открывает прием фото- и видеоработ на ежегодный конкурс пользовательских видеороликов и фотографий. Призовой фонд составляет более 750 тысяч рублей. Организаторы седьмого конкурса «Снимай науку!» приглашают фотолюбителей, видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих подать в качестве заявки научное фото или видео. Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Российский научный фонд, Россотрудничество и национальный проект «Наука и университеты» традиционно поддерживают конкурс. Его соорганизаторами выступают «Викимедиа РУ» и Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+ . Цель конкурса, который проводится с 2017 года, — популяризация научного знания. Главное новшество сезона 2023 года — учреждение специальной номинации «Исследуя Мировой океан» в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом. Прием фоторабот продлится до 31 мая 2023 года, в июле будут подведены итоги и названы победители. Лучшие работы станут частью выставок «Снимай науку!», которые пройдут в России и за рубежом. Победители фотоконкурса также получат денежные призы. Прием видеоработ осуществляется до 4 сентября 2023 года, в октябре будут объявлены победители. Лучшие работы будут показаны в эфире телеканала. Также по выбору канала «Наука» один из участников конкурса может получить возможность снять собственную передачу для телеканала. Все подробности о конкурсе «Снимай науку!» доступны на сайте: https://naukatv.ru/video/film-science
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных