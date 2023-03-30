Открывается прием заявок на конкурс «Снимай науку!»

2 апреля телеканал «Наука» открывает прием фото- и видеоработ на ежегодный конкурс пользовательских видеороликов и фотографий. Призовой фонд составляет более 750 тысяч рублей.
Организаторы седьмого конкурса «Снимай науку!» приглашают фотолюбителей, видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих подать в качестве заявки научное фото или видео.
Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Российский научный фонд, Россотрудничество и национальный проект «Наука и университеты» традиционно поддерживают конкурс. Его соорганизаторами выступают «Викимедиа РУ» и Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+ .
Цель конкурса, который проводится с 2017 года, — популяризация научного знания. Главное новшество сезона 2023 года — учреждение специальной номинации «Исследуя Мировой океан» в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом.
Прием фоторабот продлится до 31 мая 2023 года, в июле будут подведены итоги и названы победители.
Лучшие работы станут частью выставок «Снимай науку!», которые пройдут в России и за рубежом. Победители фотоконкурса также получат денежные призы.
Прием видеоработ осуществляется до 4 сентября 2023 года, в октябре будут объявлены победители. Лучшие работы будут показаны в эфире телеканала. Также по выбору канала «Наука» один из участников конкурса может получить возможность снять собственную передачу для телеканала.
Все подробности о конкурсе «Снимай науку!» доступны на сайте: https://naukatv.ru/video/film-science