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Открыт прием заявок на конкурс грантов Главы КБР в области театрального искусства

Открыт прием заявок на конкурс грантов Главы КБР в области театрального искусства

06.02.2023 | 23:09
Театральные коллективы Кабардино-Балкарии могут участвовать в конкурсе грантов, которые учредил Глава республики. По информации министерства культуры, грантов всего четыре, размер каждого – один миллион рублей. Комиссия готова рассмотреть самые разные спектакли: для детей и юношества, постановки по произведениям национальных авторов Кабардино-Балкарии, а также русскую и мировую классику. Заявки и конкурсные материалы следует отправить в Минкультуры до второго мая. Напомним: на днях Глава республики своим указом увеличил сумму театральных грантов в два раза – с 500 тысяч рублей до миллиона.   https://t.me/vestikbr  
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