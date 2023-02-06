Открыт прием заявок на конкурс грантов Главы КБР в области театрального искусства

Театральные коллективы Кабардино-Балкарии могут участвовать в конкурсе грантов, которые учредил Глава республики.
По информации министерства культуры, грантов всего четыре, размер каждого – один миллион рублей. Комиссия готова рассмотреть самые разные спектакли: для детей и юношества, постановки по произведениям национальных авторов Кабардино-Балкарии, а также русскую и мировую классику.
Заявки и конкурсные материалы следует отправить в Минкультуры до второго мая. Напомним: на днях Глава республики своим указом увеличил сумму театральных грантов в два раза – с 500 тысяч рублей до миллиона.
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