От последствий коронавируса в республике умерли еще двое

От последствий коронавируса в республике умерли еще двое – прохладянин пятидесятого года рождения и житель Псыгансу – 52-го. Всего по этой причине скончались 62 человека, сообщает оперштаб. За сутки зарегистрировали 41 новый случай заражения. Общее число инфицированных – почти пять тысяч_семьсот. При этом около пяти тысяч_двухсот человек уже окончательно справились с болезнью. В госпиталях особо опасных инфекций продолжает получать помощь без малого 700. Для сравнения: неделю назад эта цифра превышала тысячу. В реанимации находятся 40 жителей. Медики продолжают наблюдать за теми, кто лечится амбулаторно, а также находится в режиме обязательной самоизоляции. К ним регулярно приезжают на дом, проводят необходимые исследования. Одним из основных методов определения инфекции по-прежнему остается тестирование. За все время в республике сделали больше ста семи тысяч исследований. Тысяча с лишним – за сутки. При необходимости медики направляют пациентов на компьютерную томографию. По данным ресурса стоп_коронавирус.рф, сейчас Кабардино-Балкария – на 53-м месте среди регионов страны по числу ежедневных случаев заражения. По количеству выздоравливающих наша республика – на 18-й строчке. Добавлю, что оперштаб эпид_ситуацию в регионе называет стабильной. Количество тяжелых пациентов, которые нуждаются в госпитализации, продолжает снижаться. 80 процентов заразившихся переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. При этом полностью коронавирус еще не побежден, а потому все так же необходимы меры профилактики. В людных местах следует носить маски. Кроме того – чаще мыть руки и соблюдать дистанцию в полтора метра. Если повысилась температура, нужно незамедлительно вызвать врача.