«От Казбека до Эльбруса» — под таким называнием проходит по Северному Кавказу внедорожная экспедиция на квадроциклах

Организовало пробег московское движение «Квадроостров» в рамках проекта «Наследите России». А маршрут составил Молодежный клуб Русского географического общества из Кабардино-Балкарии «Альтаир». Участникам экспедиции – а это жители столицы страны и Московской области – предстоит пройти через перевалы и ущелья Центрального Кавказа – от Джейрахского в Ингушетии и до северного склона Эльбруса. Любители внедорожного автоспорта уже побывали в горах Северной Осетии. В ближайшие дни им предстоит пересечь семь ущелий и шесть перевалов на территории нашей республики. Перепады высот составят больше 3000 метров. А цель проекта проста, говорит руководитель клуба «Альтаир» Тенгиз Мокаев. За время гости поездки посетят множество природных и исторических достопримечательностей Кабардино-Балкарии, ознакомятся с бытом и кухней народов республики. А завершится горный вояж объездом Эльбруса с юга к северу.